У мужчины, которого подозревают в убийстве, подтвердили наличие алкоголя в крови.

Во вторник, 9 апреля, появились новые подробности относительно трагедии с убийством ребенка на киевском фуникулере, о которой узнали украинцы в минувшее воскресенье. Оказывается, мужчина, которого подозревают в преступлении, действительно был пьян.

В крови подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя, сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, уточнила она в эфире телемарафона.

В то же время еще утром Управление государственной охраны Украины заявило, что подозреваемый находится в СИЗО.

Видео дня

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении.

Там призвали украинцев дождаться результатов расследования и преждевременно не распространять непроверенные данные.

Как уточнила представитель ГБР Сапьян, вскоре военному изберут меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. "Относительно того, был ли он в тот момент на службе - нет, он на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей", - сказала она.

На киевском фуникулере убили парня - главное о подозреваемом

Преступление произошло в воскресенье, 7 апреля. По версии следствия, военнослужащий Управления государственной охраны Украины имел с ребенком конфликт на станции (ссора произошла с компанией молодых людей, среди которых был погибший).

Во время выяснения отношений мужчина толкнул парня - тот разбил голову об окно, получил резаные раны на шее и умер до прихода медиков. Сейчас Офис генпрокурора уже объявил обвиняемому подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 статьи 115 УК Украины). Расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: