Тело мальчика нашли в мае 2020 года.

В Днепре к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнего Родиона Волкова.

Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

В мае 2020 года мужчина познакомился с мальчиком и привел его в полуразрушенное здание на территории психиатрической больницы, где жил после освобождения из тюрьмы.

Пьяный преступник задушил, а затем изнасиловал мальчика. Также он украл мобильный телефон школьника.

Читайте такжеНапоила кошку пивом: в Кривом Роге суд назначил девушке наказание за жестокие развлечения с животным (видео)Отмечается, что преступник не признал свою вину.

Суд назначил ему высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы за убийство и изнасилование, а также за совершение кражи (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Убийство Родиона Волкова

16 мая 2020 года в Самарском районе Днепра нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова.

59-летний бездомный на допросе признался, что заманил мальчика в заброшенный дом изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Мама мальчика говорила журналистам, что к убийству могут быть причастны подростки.

Обвиняемый позже заявил, что ему подложили тело ребенка, поскольку он был сильно пьян в тот день.

Автор: Людмила Жерновская