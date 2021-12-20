В Днепре к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнего Родиона Волкова.
Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
В мае 2020 года мужчина познакомился с мальчиком и привел его в полуразрушенное здание на территории психиатрической больницы, где жил после освобождения из тюрьмы.
Пьяный преступник задушил, а затем изнасиловал мальчика. Также он украл мобильный телефон школьника.
Читайте такжеНапоила кошку пивом: в Кривом Роге суд назначил девушке наказание за жестокие развлечения с животным (видео)Отмечается, что преступник не признал свою вину.
Суд назначил ему высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы за убийство и изнасилование, а также за совершение кражи (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 УК Украины).
Убийство Родиона Волкова
16 мая 2020 года в Самарском районе Днепра нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова.
59-летний бездомный на допросе признался, что заманил мальчика в заброшенный дом изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.
Мама мальчика говорила журналистам, что к убийству могут быть причастны подростки.
Обвиняемый позже заявил, что ему подложили тело ребенка, поскольку он был сильно пьян в тот день.