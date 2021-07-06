Женщина уверена, что к убийству ее сына причастна группа подростков.

В прошлом году в Самарском районе Днепра, на территории заброшенной психиатрической больнице, нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Но мама мальчика Анастасия Свиридова до сих пор сомневается, что к убийству причастен только бездомный, который является единственным подозреваемым.

Комментарий у нее взял местный ресурс 49000.com.ua.

Тело 11-летнего Родиона Волкова нашли 16 мая 2020 года. Подозреваемым в убийстве является 59-летний бездомный. На допросе он признался, что заманил мальчика в заброшенный дом изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Мама мальчика Анастасия утверждает, что не верит в то, что ее сына можно было заманить конфетами. Также она уверена, что к убийству причастны подростки.

"Все говорят только о том, что ребенка заманили конфетами, педофил изнасиловал и убил. Да, мужик виноват, но ребенка избили подростки. У Родиона накануне с одним из подростков произошел конфликт. Об этом вся детвора знает. Правоохранительные органы это не приняли даже во внимание, когда я сказала об этом. Я им кричала об этом, что у ребенка был конфликт 14 числа. Он с одним из этих ребят подрался. Несмотря на то, что он младше, он смог дать отпор, это могла быть месть", — рассказала мама погибшего мальчика.

Также, по словам мамы убитого, видео с камер патрульных и фотографии, которые сделали сотрудники райотдела, отличаются. У патрульных - ребенок чистый и без крови, а у правоохранителей на фото - он в крови. Также, по словам женщины, исчезли вещественные доказательства. В частности, она говорит, что никто не хотел проверять следы крови на матрасе, его просто перевернули на другую сторону.

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"Меня даже не пускают в суд. Прокурор почему-то решил, что я не должна присутствовать в суде. Я склоняюсь к тому, что правоохранители сначала нашли тело Родиона. Неспроста же они зашли к бабушке и сказали - звоните в 102 и после этого через минут 20 нашли тело. Значит они все зачистили, все там сделали, как надо, чтобы скрыть присутствие подростков. Затем приехали патрульные, поэтому на их камерах ребенок уже чистый и не в крови. Я уже не знаю к кому обращаться, кому кричать, но я буду стучать во все двери. Я не хочу мести, я хочу правды, правосудия и справедливости, чтобы все виновные понесли наказание", - объяснила мама Родиона.

Сам подозреваемый в убийстве мальчика позже дал показания, что тогда на месте преступления присутствовали еще 4 человека. Он сказал, что ему уже подложили тело и его напоили и он был сильно пьян. Очнулся уже, когда патрульные зашли.

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Автор: Денис Прядко