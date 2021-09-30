Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе 24-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы, которая ухаживала за ним.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Инцидент произошел в доме соседа потерпевшей: мужчина передвигается на инвалидной коляске, и женщина в течение нескольких лет за ним присматривает. В этот день, зайдя проведать знакомого, потерпевшая застала у него в гостях приятеля", – сообщили в полиции.

По данным полиции, тот набросился на женщину, схватил ее за горло и против воли вступил с ней в половую связь. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать злоумышленнику не смог.

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Освободившись, одесситка выбежала на улицу, ее крики услышали случайные свидетели. Они сообщили о преступлении полицию, а правоохранители задержали насильника уже в сквере поблизости.

Свой поступок задержанный объяснил действием спиртного.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

"Фигуранту объявили подозрение в изнасиловании по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – рассказал в. и. о. начальника отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Сергей Гавура.

Тогда как в соцсетях пишут, что все было наоборот – якобы женщину изнасиловал не знакомый мужчины с инвалидностью, а сам мужчина с инвалидностью. Авторы публикации ссылаются на показания самой женщины.

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Автор: Виолетта Орлова