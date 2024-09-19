После того, как было совершено преступление, Зинченко еще два дня находился во Львове, подчеркнул адвокат.

В деле убийства известного языковеда Ирины Фарион стоит учитывать тот факт, что подозреваемый Вячеслав Зинченко не скрывал свои персональные данные и перемещения.

Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал его адвокат Игорь Сулима. "Никаких конспираций не было. Потому что человек, который хочет что-то сделать, он будет прятаться так, чтобы его не увидели. Он этого не делал. Давайте начнем с Днепра - он берет билет, садится в поезд, едет во Львов, снимает квартиру на свое имя, оплачивает со своей карточки, отсылает свои паспортные данные", - сказал он.

Также адвокат обратил внимание на тот факт, что после 19 июля, когда произошло убийство, Зинченко еще два дня находился во Львове, несмотря на то, что почти все службы в стране разыскивали убийцу.

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"А он остается во Львове, смело ходит по улицам, идет под камерами, покупает билет на свое имя, спокойно садится и едет домой", - заявил Сулима. Также он прокомментировал вероятность того, что Зинченко "чему-то научили", чтобы, вероятно, совершить преступление. "Если такое заявлять, то нужно сказать, где он учился, кто его тренировал", - отметил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в Ирину Фарион стреляли 19 июля во Львове. Она получила ранение головы и умерла в больнице. 25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным и отказался давать показания.

В начале сентября дочь языковеда София Лицо рассказала, что в деле об убийстве ее матери появились новые детали. Однако сказала, что не может озвучивать известные ей детали следствия, но правоохранители проинформировали ее о новых доказательствах и обстоятельствах. Сулима заявил, что пока нет новых фактов в этом деле.

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