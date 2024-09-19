По состоянию на сейчас орудие убийства не найдено, отметил адвокат.

Известная украинская языковед Ирина Фарион убита. Убийство продолжает находиться в центре внимания, но пока нет новых фактов в этом деле.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил адвокат подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко Игорь Сулима. "Новых очень много фактов нет. Мною было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Мне предоставили часть материалов. Какие именно, я не буду говорить, потому что это является тайной следствия. Из тех материалов, которые я видел, тех материалов, которые были предоставлены, не добавилось никаких доказательств, которые бы подтверждали вину Вячеслава (Зинченко, - Ред.). Нет ничего. Все, что было, так и осталось", - сказал он.

По его словам, на данный момент орудие убийства также не найдено. "Ничего не нашли, ни орудия убийства, ни каких-либо других, которые бы указывали на то, чем убивали. Нет такого", - добавил адвокат. Кроме того, он подчеркнул, что следствие еще не завершено. "Как я понимаю, очень много экспертиз, которые не проведены", - сказал Сулима.

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Ирина Фарион убита - новости, которые уже известны

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице. 25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Его арестовали на 60 суток без права на залог. Он не признает себя причастным к убийству. Ранее Сулима заявил, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион, по его мнению, нет, а доказательная база сомнительна.

Дочь Фарион София Особа будет требовать для подозреваемого в убийстве ее матери самого сурового наказания - пожизненного лишения свободы. "Это убийство было чрезвычайно жестоким, показательным. Он знал, что делал... Убийца приложил максимальные усилия, чтобы убить Ирину Фарион", - сказала Особа.

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