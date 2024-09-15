Злоумышленника задержали, суд уже избрал ему меру пресечения.

В Киевской области совершено жестокое преступление - мужчина, которому 54 года, во время конфликта забил насмерть 33-летнюю знакомую, а потом завез в лес тело и закопал.

Убийство произошло в городе Славутич, об исчезновении женщины правоохранители узнали 9 сентября от ее матери, сообщила полиция Киевской области в Facebook. "...накануне женщина находилась в компании двух знакомых мужчин на соседней улице. С тех пор домой она не вернулась... в тот день компания употребляла спиртные напитки. В то время когда один из мужчин пошел отдыхать домой, между фигурантом и женщиной произошел конфликт, во время которого он нанес оппонентке удары руками по голове и телу", - узнали правоохранители.

Потерпевшая скончалась на месте преступления от травм, которые получила. Злоумышленник пытался скрыть преступление - положил тело знакомой в багажник своей машины, завез в лес, который находится возле города, и закопал.

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Позже правоохранители задержали злоумышленника. Начато производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Суд уже избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей.

Интересные новости Украины - что уже сообщалось

14 сентября в Государственной пограничной службе Украины сообщили об "эпическом проколе" мужчины, который планировал сбежать с Родины. По сведениям пограничников, злоумышленник полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал, а потом "для храбрости" выпил и заснул в автобусе.

Беглец хотел доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на словацкую территорию, но его разбудили пограничники на паспортном контроле, и после этого он был задержан.

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