Злоумышленник хотел незаконно попасть на территорию Словакии, поделились в ГПСУ.

Задержан мужчина, который полгода планировал побег из Украины, отправился в путь и "эпически прокололся".

Мужчина хотел сначала попасть в Словакию, а потом - в Польшу, где живет его отец, но законных оснований для выезда с украинской территории не имел, поэтому "полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Мужчина должен был добраться в Буковель, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии. Все закончилось в автобусе, "для храбрости" нарушитель решил выпить и заснул", - отметили в ГПСУ.

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В ведомстве добавили, что путешественника разбудили пограничники на паспортном контроле. После этого злоумышленник был задержан.

Интересные новости Украины - что сообщалось

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в нашем государстве введено военное положение и мобилизация. С Родины имеют право выехать не все военнообязанные мужчины (18-60 лет).

Задержано уже немало мужчин, которые пытались незаконно пересечь госграницу и потерпели неудачи. В том числе в начале сентября стало известно, что сотрудники ГПСУ задержали мужчин, которые пытались убежать в Беларусь и едва не подорвались на минах.

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