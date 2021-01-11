Убив хозяина дома, злоумышленник пошел спать в другую комнату.

В Одесской области задержан местный житель, который убил товарища кастрюлей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в городе Раздельная в выходные, во время празднования Рождества.

«Во время застолья между хозяином дома и его гостем возник спор. Во время конфликта гость схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове хозяина дома», - сообщили в главке.

От полученных травм 53-летний мужчина умер, а злоумышленник лег спать в соседней комнате.

Отмечается, что соответствующее сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи.

В доме, на месте преступления, задержан 52-летний подозреваемый, который свою вину не отрицал.

Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей.

Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая