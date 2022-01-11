Злоумышленнику знакомый помогал избавиться от тела жертвы, отметили правоохранители.

В Харьковской области правоохранителям сообщили, что в пруду найдено тело, к ногам которого скотчем примотаны куски асфальта.

Впоследствии правоохранители узнали, что женщину в Харькове в начале декабря прошлого года кулаком убил 50-летний мужчина, а затем утопил тело, говорится в Telegram-канале Департамента уголовного розыска.

Правоохранители выяснили, что убийство произошло в квартире, хозяином которой является подозреваемый.

"...Компания знакомых распивали спиртные напитки, возник словесный конфликт, после чего хозяин квартиры нанес два удара кулаком... в лицо потерпевшей, которые оказались смертельными", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харьковской области охотник случайно застрелил знакомогоПравоохранители добавили, что злоумышленник вынес тело жертвы на балкон и оставил там.

Мужчина через неделю вернулся в квартиру со строительным мешком и положил туда тело.

Потом злоумышленник попросил, чтобы знакомый помог ему доставить тело к водоему. Возле водоема злоумышленник прикрепил к ногам женщины куски асфальта и сбросил тело в воду.

Мужчину уже задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса).

Ранее стало известно, что в начале января в одном из сел Николаевской области молодая женщина в доме культуры ударила в живот пьяного знакомого его же ножом, поскольку он на дискотеке "проявлял к ней чрезмерное внимание". Мужчина скончался от ранения. Женщину задержали правоохранители.

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