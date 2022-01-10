Среди погибших – две женщины и мужчина.

В городе Балаклея на Харьковщине от отравление угарным газом в доме погибли три человека.

Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение от полиции о том, что в частном домовладении на ул. Правды 42, в Балаклее обнаружены тела трех человек, поступило сегодня в 11:55.

В частности, умерли мужчина, 1958 г. р., женщина, 1960 г. р., и мать мужчины, 1933 г. р.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

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Отмечается, что подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было. Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одесской области в дачном доме обнаружены мертвыми пять человек, в том числе трое малолетних детей. Предварительная причина смерти семьи - удушение угарным газом от топливного генератора.

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