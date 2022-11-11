В области продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника.

Украинские войска в некоторых местах Херсонщины уже дошли до правого берега Днепра, подтвердили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Как говорится в вечерней сводке, Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на херсонском направлении.

"В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов", – говорится в сообщении ГШ.

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В то же время там не стали раскрывать детали.

"Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позднее", – заверили в Генштабе.

Ситуация в Херсоне-последние события

11 ноября начали появляться кадры, на которых можно было увидеть херсонцев с флагами Украины и военных ВСУ на улицах Херсона.

До вечера пятницы официального подтверждения того, что ВСУ зашли в Херсон от Генерального штаба или верховного главнокомандующего – президента Владимира Зеленского не было.

В то же время украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Там обратились к покинутым командованием россиянам и призывали сдаваться в плен.

Заместитель министра обороны Анна Маляр известила, что "войска находятся на подступах к городу, в городе находятся специальные подразделения".

Жители Херсона, который был оккупирован россиянами с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, уже празднуют освобождение от врага – несмотря на отсутствие в городе воды и света.

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