Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Работники Государственного бюро расследований задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города, как и мэр Владимир Сальдо ,работал на врага, ему сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что до российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

"Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, налаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ. Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума относительно статуса захваченных россиянами территорий", - говорится в сообщении.

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Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкциями статей предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.

При задержании у мужчины выявлена конституция РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, бывшему министру образования Украины Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с ФСБ и помощи гауляйтерам оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

Ранее ГБР открыло производство по факту измены мэра Святогорска Владимира Бандуры, который публично поддержал оккупантов. Боевик Пушилин сообщил, что с Бандурой они были "давно на связи".

Также в начале июля правоохранители сообщили о подозрение в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье", перешедшему на сторону россиян.

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