В области выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских.

В деоккупированной Херсонской области уже обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что уже возбуждено 436 производств по результатам выявления первых признаков военных преступлений оккупантов, в области выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских.

В частности, известно, что в четырех из этих мест людей точно пытали.

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"Также проводится эксгумация тел тех, кто был замучен там. Сейчас выявлено 63 тела на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не прошли мимо населенных пунктов и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений", - сказал министр.

Освобождение Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.