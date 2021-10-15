Ее держали в квартире.

Во Львове полицейские задержали группу злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве 2 миллионов евро.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

14 октября житель Червонограда сообщил в полицию, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове. Они требовали за ее освобождение два миллиона евро.

Похитители угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму.

Читайте такжеТело в кровоподтеках и гематомах: в Днепре учительница забрала телефон у школьника, он ее избилПравоохранители установили, что ее удерживают в квартире одного из домов на улице Городоцкой во Львове.

Троих похитителей задержали. Ими оказались жители Червонограда, вскоре суд изберет им меры пресечения.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель маршрутки "похитил" полицейского, который остановил его из-за нарушения правил перевозки во время карантина.

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Автор: Людмила Жерновская