Отношения у пары окончательно испортились в январе 2021 года. Именно тогда, считают копы, женщина и познакомилась с бандитами.

Одесские правоохранители подозревают владелицу салона красоты в Николаеве Викторию Рослякову в организации похищения и пыток своего гражданского мужа, гражданина Греции Николаса Папаниколау и его племянника.

Как пишет Обозреватель, к преступлению может быть причастен местный криминальный "авторитет".

Иностранцев два месяца держали в плену. За это время злоумышленникам удалось "выбить" около 20 миллионов гривень и 6 квартир.

С Николасом Виктория встретилась несколько лет назад на Кипре, когда была на заработках. После этого греческий бизнесмен переехал с украинкой в Николаев, где гражданские супруги приобрели дом. Также Николас купил Виктории салон красоты.

Читайте такжеВ Киеве пьяная мать бросила ребенка посреди улицы: мальчика доставили в больницуУ супругов родился сын, сам Николас из-за работы был вынужден жить на две страны, но всем необходимым семью обеспечивал. В то же время в социальных сетях женщина о муже не вспоминала.

Издание пишет, что отношения у пары окончательно испортились в январе 2021 года. Именно тогда, считают копы, женщина и познакомилась с бандитами.

Полиция подозревает, что Виктория согласилась с новыми "знакомыми" совместно разделить имущество иностранца, для этого рассказала злоумышленникам все детали пребывания мужа в Украине включительно с приездом его племянника в Одессу.

Мужчины организовали на месте вооруженную группировку. Лидер банды готовился к нападению в течение месяца. А уже в феврале Виктория назначила Николасу встречу в Одессе, чтобы тот увиделся с сыном.

Но в квартире на Николаса ждали мужчины в балаклавах: они скрутили иностранца и повезли в дом украинской семьи грека в Николаеве.

Под давлением пыток злоумышленники заставили потерпевшего перечислить им 600 тысяч евро и переоформить на Викторию 6 элитных квартир в Одессе.

В прокуратуре Одесской области считают, что Виктория была одна из лидеров группировки и руководила действиями нападавших. Более того, украинка присутствовала на пытках и переводила на английский требования преступников.

По данным издания, другим лидером банды был одесский криминальный "авторитет" Александр Рошко (прозвище "Ляма"). Его застрелили еще тогда, когда греки были в плену.

Освободили пострадавших из плена в апреле. Сам Николас убежден, что нападение организовала его жена.

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Автор: Виолетта Орлова