Коп остановил маршрутчика из-за нарушения правил, но тот просто захлопнул за ним двери.

В Харькове водитель маршрутки "похитил" полицейского, который остановил его из-за нарушения правил перевозки во время карантина.

Об этом сообщает в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел 13 октября в районе Холодной горы. Правоохранитель при этом ссылался на постановление Кабмина о карантине, однако маршрутчик не останавливался, объяснив это тем, что у него "карантина нет", как и нет времени на остановки.

В итоге на мужчину был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей). Также его обвиняют в сопротивлении сотруднику полиции, за что ему может грозить до 3 лет ограничения свободы.

Читайте такжеКабмин запретил межобластные перевозки непривитых украинцев без ПЦР-тестаПри этом пассажиры обвинили полицейского в неправомерных действия, поддержав в этом конфликте водителя и пожаловавшись, что такие ситуации могут привести к тому, что им якобы придется и вовсе везде ходить пешком.

Как уже сообщал УНИАН, с 10 октября в Харькове ужесточили карантин из-за роста новых случаев COVID-19 - в городе действуют правила для "оранжевой" зоны.

Автор: Станислав Кожемякин