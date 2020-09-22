Курьеры были заблокированы в лифте, после чего против них применили газовый баллончик.

В Киеве в ТРЦ Oasis, что над станцией метро "Героев Днепра", работники охраны напали на курьеров одного из сервисов доставки еды.

Как сообщили в пресс-службе сервиса на странице в Facebook, курьеры были "беспричинно заблокированы в лифте", после чего против них применили, вероятно, газовый баллончик.

"Пострадавшие получили химические ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек, сейчас они находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшие уже написали заявления в правоохранительные органы.

Пользователи соцсетей отмечают, что на лифтах в ТРЦ появились таблички - "Вход курьерам запрещен". Ранее там запретили бесплатно пользоваться туалетами.

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Также пользователи критикуют действия охраны отмечая, что они безосновательно применили газовый баллон, к тому же в закрытом помещении, что имеет признаки превышения служебных полномочий.

Кроме этого, был упомянут прошлогодний инцидент в этом же ТРЦ, когда охранники набросились на подростков. "По версии следствия, мой несовершеннолетний подзащитный с особой жестокостью и ненавистью к общественным нормам морали набросился на охранника и начал ему угрожать ножом", - написал тогда адвокат пострадавшего Михаил Рейзин и добавил видео с камер видеонаблюдения.

Строительство на "Героев Днепра": что известно о ТРЦ "Оазис"

Строительство трехэтажного ТРЦ Oasis над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве началось в 2016 году. Работы по строительству начались в июне, а общественные слушания назначили только в августе.

Из-за строительных работ был поврежден потолок станции метро и платформа. Тогда руководитель метрополитена Виктор Брагинский подтвердил, что трещины на потолке и на полу станции возникли именно во время указанного строительства. При этом он уверял, что строительство ТРЦ не несет угрозы подземке.

Местные активисты выступали против строительства этого ТРЦ над входом в метро. В частности, в 2016 году люди перекрывали движение транспорта и требовали прекратить застройку.

Позже в КГГА заявили, что жители Оболони и заказчик строительства ТРЦ над ст. метро "Героев Днепра" достигли взаимопонимания.

Газовые баллончики и полномочия охранников

Газовые баллончики с аэрозолями слезоточивого и раздражающего действия относятся к специальным средствам.

Закон Украины "Об охранной деятельности" определяет, в частности, порядок применения персоналом охраны специальных средств.

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Автор: УНИАН