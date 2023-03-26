Дети уже публично извинились и даже встали на колени перед погибшими воинами.

В Бобровице Черниговской области подростки устроили алкогольную вечеринку с танцами у мемориала погибшим воинам.

Скандальные танцы все участники весело транслировать в социальных сетях, но карма их догнала быстро.

На кадрах видно, что компания подростков развлекалась на Холме Славы. Кроме танцев молодые люди употребляли алкоголь и хвастались его количеством.

Видео дня

После шквала критики компания записала видео с извинениями. Участники "Танцев на костях" заявили, что якобы совершили необдуемый поступок. Однако они уже все осознали и просят прощения.

"Мы все просим прощения за наш нелепый и совсем необдуманный поступок, мы не планировали снимать видео у памятника, тем более как-то притеснять людей, погибших в АТО во время войны", - заявили подростки на видео.

Подростки даже встали на колени и попросили прощения у воинов, которые сейчас на фронте, а затем возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших воинов.

Подобный инцидент

Летом прошлого года подростки уже стали скандально известными за подобный инцидент во Львове. Тогда в сети появилось видео с гулянки молодежи на мемориале героям Небесной Сотни. Девушка, назвавшая себя блогером, поделилась кадрами вечеринки в Instagram. Подростки танцевали под русскую музыку и зажгли фейерверки.

Оказалось, что в тот вечер на момериале опальная компания праздновала день рождения. Отец именинницы объяснил, что организацией мероприятия занимались ее друзья, а для девушки это стало сюрпризом.

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