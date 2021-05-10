14-летняя девочка отравилась спиртными напитками.

В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому.

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Об этом сообщает Днепр оперативный.

Сообщается, что происшествие произошло 9 мая. На улице Семафорной подросток решила выпить алкогольные напитки, в результате чего ей стало плохо.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пока о состоянии девочки ничего неизвестно.

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Автор: Диана Могилевич