Девочка отравилась алкоголем / ua.depositphotos.com
В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому.
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Об этом сообщает Днепр оперативный.
Сообщается, что происшествие произошло 9 мая. На улице Семафорной подросток решила выпить алкогольные напитки, в результате чего ей стало плохо.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пока о состоянии девочки ничего неизвестно.
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