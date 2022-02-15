По его словам, сын два дня провел в палате интенсивной терапии.

Сын украинского актера и звезды "Дизель Шоу" Егора Крутоголова 12-летний Лев попал в ДТП во время отборочных гонок WSK на трассе SouthGarda в Италии.

Об этом звездный отец рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал фото сына в больнице.

"Одного из участников развернуло против движения, и Лев не смог избежать контакта, в результате чего перепрыгнул через машину соперника и перевернулся", – рассказал актер о произошедшем.

Сначала Льва доставили в ближайшую клинику, а затем вертолетом доставили в другое медучреждение.

"Его состояние стабильно, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов", — поделился Крутоголов.

По его словам, сын два дня провел в палате интенсивной терапии, а сейчас его переводят в обычную палату. Актер добавил, что все это время с сыном находится его мама Катя.

"Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там", – написал телеведущий.

Егор Крутоголов семья: что известно

Жена - Екатерина Крутоголова (с 2006 года). Сын - Лев (2010). Чемпион Украины по картингу (2017). 8 сентября 2019 родился второй сын Максим.

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