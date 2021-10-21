В годовщину смерти коллеги артистки показали трогательные снимки с ней.

В среду, 20 октября, исполнилось три года со дня трагического ДТП на Житомирской трассе, в котором погибла участница "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Читайте такжеДТП с "Дизель Шоу": актриса Яна Глущенко рассказала о последствиях аварииУчастники коллектива на своих страницах в соцсетях опубликовали архивные фото с Поплавской.

На своей странице в Instagram актер Евгений Сморигин написал: "Ты всегда умела шутить и смеяться над собой! Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там".

Яна Глущенко в InstaStories опубликовала селфи с Мариной Поплавской и Викторией Булитко: "Любимая Музя, три года без тебя. Ты всегда рядом с нами".

Егор Крутоголов на личной странице в Facebook написал: "Перебирал архив фото, вспоминал, ворошил в голове старые файлы, которые память перемещает всё в более дальние уголки и набрёл на фотку с нашей с Катей "розовой свадьбы", когда Маринка спонтанно вызвалась быть тамадой и разрывала нас своей импровизацией".

Марина Поплавская погибла в ДТП

20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Справка УНИАН. Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет, после окончания которого работала учителем языка и литературы. Играла в команде КВН "Девчонки из Житомира" и работала на телевидении.

Автор: Ольга Робейко