Сборы уклонистов происходили прямо в монастыре.

Правоохранители заблокировали еще один канал незаконного выезда граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение в незаконной переправке уклонистов получил священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщает СБУ, установлено, что помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС. "Пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу", – рассказали в СБУ.

Видео дня

Документов для уклонистов никто не готовил, их просто доставили в приграничный район и показали, как они могут перейти в соседнюю страну.

"Сейчас клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В отношении его сообщника дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – извещают в спецслужбе.

Мобилизация в Украине

В начале февраля парламент продлил на 90 дней действие военного положения и мобилизацию. Поэтому раздача повесток продлится по крайней мере до второй половины мая 2023 года.

В то же время процесс мобилизации хотят усовершенствовать. Планируется урегулировать процедуру выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, также рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах.

Кроме этого, работают над законопроектом о реестром уклонистов, сообщал нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Вас также могут заинтересовать новости: