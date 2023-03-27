За свои "услуги" мужчина получил 6 тысяч долларов.

Житель Буковины замаскировался под пограничника и пытался переправить военнообязанных через границу, но был разоблачен. Это не первая разоблаченная попытка побега уклонистов в Румынию, в прошлом месяце группа мужчин пыталась сбежать на надувном матрасе.

Как сообщает Офис генпрокурора, житель приграничья наладил незаконную схему заработка с переправкой мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска через госграницу. За 6 тысяч долларов он организовал для двух мужчин выезд в Румынию.

"Вместе с сообщником, личность которого следствие устанавливает, обеспечил их трансфер до линии разграничения госграницы, в дальнейшем лично сопровождал лиц к выбранному месту пересечения", – сообщили в прокуратуре.

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В качестве прикрытия мужчина использовал форму пограничника с соответствующими опознавательными знаками ГПСУ.

"Его разоблачили пограничники вблизи ограждения на границе с Румынией, где подозреваемый консультировал мужчин, как попасть на другую сторону границы", - сообщили в прокуратуре.

Гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Бегство уклонистов за границу - инциденты на границе с Румынией

На фоне полномасштабной войны и запрета на выезд мужчин за границу увеличилось количество трагических случаев на границе с Румынией, которую украинцы пытаются пересечь нелегально.

В середине декабря берегу реки Тиса на украинско-румынской границе нашли тело мужчины. К тому времени это был 12-й с момента полномасштабного вторжения России в Украину инцидент с гибелью человека на речном участке при попытке нелегально пересечь границу.

Позже в декабре украинские пограничники задержали двух мужчин при попытке пересечь границу в районе горы Поп Иван Мармаросский. Они сообщили, что с ними было еще четверть человек. Двое из них погибли.

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