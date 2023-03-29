До начала полномасштабной войны в Украине была почти полностью сформирована база номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста.

В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток мужчинам с помощью мессенджеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский.

"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", - заявил вениславский.

Видео дня

По его словам, к началу полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. По мнению нардепа,"технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть".

Вениславский также объяснил причины необходимости проработки соответствующей инициативы.

"Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что из-за войны имеем очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на воинский учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом", - отметил он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине планируют усовершенствовать процедуру мобилизации. Сейчас в профильном Комитете национальной безопасности, обороны и разведки идет соответствующая работа.

С конца прошлого года парламент принял порядок, по которому повестки украинцам разрешили вручать в приложении "Дія".

Впоследствии в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что у "Дії" появится электронный военный билет, однако рассылать повестки в приложении не будут.

Вас также могут заинтересовать новости: