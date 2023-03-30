Планируется обнародовать личные данные мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

Нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что работает над законопроектом о реестре "уклонистов". В интервью "Фокусу" он поделился, что пока документ еще не зарегистрирован в ВР.

Сейчас депутат доделывает детали такой инициативы. Ее смысл в следующем: если военнообязанный был проинформирован о необходимости прийти в военкомат, но не явился, например, дважды подряд, то ТЦК имеет право обнародовать его личные данные. Речь идет об имени, фамилии и прочем.

"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в ТЦК, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свой конституционный долг защищать Родину", — говорит парламентарий.

Видео дня

А после того, как военнообязанный мужчина выполнит свое обязательство, информацию из реестра изымут. То есть такой реестр "уклонистов" будет выполнять функцию общественного давления на мужчин, уклоняющихся от прибытия в военкомат.

Но пока это только на уровне законодательной инициативы, конкретные законопроекты, добавляет Вениславский, будут через месяц-два.

Повестки в Украине через мессенджеры

Ранее Вениславский заявлял, что в Украине хотят усовершенствовать процедуру мобилизации. Так, планируют урегулировать вопрос выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, проживающим не по месту постоянной регистрации.

29 марта Вениславский сообщил, что в Раде рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах. А позже уточнил свое заявление: проекта закона о рассылке повесток в мессенджерах пока что в Украине нет.

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Поэтому массовая раздача повесток продлится минимум до 20 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: