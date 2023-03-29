Процедуру мобилизации в Украине планируют усовершенствовать. Над поправками к закону сейчас работает профильный комитет Верховной Рады. Об этом заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии Укринформу.
По его словам, в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны состоялось заседание с участием всех руководителей высшего уровня, отвечающих за мобилизационные мероприятия.
"Выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – заявил Вениславский.
Нардеп отметил, что сейчас комитет работает над усовершенствованной процедурой мобилизации. Среди прочего планируют урегулировать вопросы выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, проживающим не по месту постоянной регистрации.
Мобилизация в Украине
В первые дни после начала полномасштабного вторжения России украинское государство начало массовую мобилизацию мужчин в армию. По словам министра обороны Алексея Резникова, даже спустя год план мобилизации полностью так и не был выполнен. Армии не хватает ряда специалистов.
В условиях мобилизации для Украины стала нормой массовая выдача повесток на улицах. По словам военных чиновников, поскольку большинство военнообязанных не явились самостоятельно в военкоматы с началом войны, повестки решили массово раздавать в общественных местах.
При этом военные подчеркивают, что повестки раздают в первую очередь для того, чтобы человек пришел в военкомат и актуализировал свои учетные данные. Сам факт выдачи повестки вовсе не означает, что получивший ее человек отправится на фронт.