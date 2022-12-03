Служба безопасности Украины обнародовала список лиц, которые попали под санкции СНБО. В перечень попали 10 человек, тесно связанных с УПЦ МП.
О ком идет речь:
- Новинский Вадим Владиславович - клирик УПЦ;
- Лебедь Петр Дмитриевич - митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры;
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь) - митрополит Симферопольский и Крымский;
- Удовенко Владимир Петрович (Платон) - митрополит Феодосийский и Керченский;
- Опанасенко Вячеслав Александрович - епископ Коктебельский Агафон;
- Овсянников Александр Александрович - епископ Джанкойский и Раздольский Алексий;
- Чернышев Константин Валерьевич - епископ Бахчисарайский Калленик;
- Таранов Александр Борисович - архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий;
- Иванов Олег Александрович - бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей;
- Масленников Алексей Александрович - бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф.
Отмечается, что большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за границей
Ограничения вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, блокирование на вывод капиталов за пределы Украины и прочее. Кроме того, их лишили государственных наград и других форм награждения.
Обыски в УПЦ МП - что известно
22 ноября СБУ пожаловала с обысками в Киево-Печерскую Лавру после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".
Правоохранители провели обыски в храмах УПЦ МП в разных областях Украины. По данным СБУ, всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне. В ходе проверок правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.