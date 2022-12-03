В перечне оказались священники УПЦ МП.

Служба безопасности Украины обнародовала список лиц, которые попали под санкции СНБО. В перечень попали 10 человек, тесно связанных с УПЦ МП.

О ком идет речь:

Новинский Вадим Владиславович - клирик УПЦ;

Лебедь Петр Дмитриевич - митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры;

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь) - митрополит Симферопольский и Крымский;

Удовенко Владимир Петрович (Платон) - митрополит Феодосийский и Керченский;

Опанасенко Вячеслав Александрович - епископ Коктебельский Агафон;

Овсянников Александр Александрович - епископ Джанкойский и Раздольский Алексий;

Чернышев Константин Валерьевич - епископ Бахчисарайский Калленик;

Таранов Александр Борисович - архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий;

Иванов Олег Александрович - бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей;

Масленников Алексей Александрович - бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф.

Отмечается, что большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за границей

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Ограничения вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, блокирование на вывод капиталов за пределы Украины и прочее. Кроме того, их лишили государственных наград и других форм награждения.

Обыски в УПЦ МП - что известно

22 ноября СБУ пожаловала с обысками в Киево-Печерскую Лавру после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".

Правоохранители провели обыски в храмах УПЦ МП в разных областях Украины. По данным СБУ, всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне. В ходе проверок правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.

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