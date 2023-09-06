Нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС в центре города.

В центре Кропивницкого полиция открыла огонь из табельного оружия по беглецу, который угрожал взорвать гранату на АЗС.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в социальной сети Facebook, отметив, что благодаря точным действиям патрульных полицейских удалось предотвратить человеческие жертвы в Кропивницком.

"Нетрезвый мужчина в центре города на АЗС угрожал людям взорвать гранату. Как оказалось потом, лишь на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", - сообщил глава Нацполиции.

Граждане вызвали полицию. "Когда мужчина увидел патрульных, сел в авто и пытался скрыться. Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия — благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан. И, как следствие, не навредил жизни и здоровью людей", - добавил Выговский.

Инцидент с гранатой

2 сентября 2023 года в Одесской области компания устроила возле многоэтажки "фейерверк" из гранат. Начато несколько производств УКУ: по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотиков и т.п.).

Вас также могут заинтересовать новости: