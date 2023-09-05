Сумма конфискованного горючего составила 38 млн грн.

Детективы Бюро экономической безопасности (Бэб) в Киевской области "накрыли" незаконное производство горючего. Во время обыска было изъято более 760 тысяч литров топлива на сумму 38 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Бэб, на Киевщине действовала группа лиц, которые незаконно изготавливали бензин и дизель для дальнейшей продажи на подконтрольных АЗС. Горючее хранилось на одной из нефтебаз в пригороде столицы. Заправки, которые были вовлечены в преступную схему в пресс-службе Бюро не назвали.

"Во время обыска детективы Бэб изъяли более 760 тыс. литров горючего без каких-либо документов, подтверждающих его происхождение и качество. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет 38 млн грн", - говорится в сообщении.

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Чтобы увеличить количество горючего на нефтебазе к нему добавляли различные химические жидкости. Сейчас на бензин и дизель наложен арест. Проводятся экспертные исследования. Досудебное расследование продолжается.

Ситуация на АЗС

С 1 июля 2023 года в Украине подняли налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо с 7 до 20%. Еще до начала действия новой ставки украинские эксперты предупреждали, что это решение повлечет "бум" коррупционных схем на АЗС.

4 сентября 2023 года стало известно о том, что сети АЗС после возвращения довоенной ставки НДС изобрели схему уклонения от его уплаты: НДС регистрируют "слева" и не выдают чеки. За счет "скручивания" налогов заправки зарабатывают прибыль, имея не рыночно низкие цены на топливо.

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