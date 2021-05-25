Инцидент произошел ночью несколько дней назад.

Бродовский районный суд Львовской области на месяц взял под стражу 19-летнего парня, который из охотничьего ружья ранил полицейского и двух лесников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел ночью несколько дней назад.

«Правоохранители нашли в лесу подвозку со срезанными соснами. Они как раз документировали преступление, и вдруг с противоположной стороны реки раздались выстрелы. После этого стрелок скрылся на мотоцикле», – говорится в сюжете.

Правоохранители разыскали злоумышленника. Ему грозит пожизненное заключение.

Стрельба во Львовской области: что известно

В результате инцидента полицейский с огнестрельным ранением шеи госпитализирован. Работники лесной охраны от госпитализации отказались.

Против задержанного парня начали уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Шварц