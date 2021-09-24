Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчину, который в столичном кафе разбил бутылкой голову посетителю, отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что на улице Антоновича неизвестный ударил посетителя кафе бутылкой по голове поступило в полицию сегодня.

"Полицейские выяснили, что неизвестный подошел к летней террасе столичного кафе, достал из помойки стеклянную бутылку и ударил ею по голове посетителя заведения. 26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели происшествия остановили злоумышленника и держали до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения.

"Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное ему грозит от трех до семи лет заключения.

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Автор: Наталья Хаджи