Спасатели эвакуируют туристов с детьми с Говерлы (фото)

Шестерых детей и двух женщин снегоболотоходом «Богун» доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.

В Раховском районе Закарпатской области продолжается эвакуация с горы Говерла группы туристов, среди которых есть дети.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, в 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Шестерых детей и двух женщин снегоболотоходом «Богун» доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, около 13:45 вблизи г. Говерла в Раховском районе Закарпатской области попала под ливень и запросила помощь группа из 13 туристов. В составе группы шесть детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, и 7 взрослых.

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