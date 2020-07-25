В Карпатах группа туристов попала под ливень: началась операция по спасению

В горах попала под ливень и нуждается в помощи группа из 13 туристов, среди которых 6 детей.

В горах в Раховском районе Закарпатской области попала под ливень и нуждается в помощи группа из 13 туристов.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Около 13:45 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи горы Говерла во время прохождения туристического маршрута группа туристов из 13 человек попала под сильный ливень и нуждается в помощи. В составе группы шесть детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, и 7 взрослых.

На данный момент информации, откуда туристы, нет. Известно только, что несколько человек из Ривне, несколько - из Мукачево.

По данным областного управления, туристы укрылись в пастушьей хижине. Дети очень замерзли.

В настоящее время продолжается операция по спасению туристов.

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