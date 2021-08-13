Родительницу собираются привлечь к ответственности за невыполнение своих обязанностей и домашнее насилие.

В Одесской области из-за побоев матери 11-летняя девочка сбежала из дома и ночевала в лесу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Березовском районе.

Отмечается, что личный состав территориального подразделения полиции всю ночь разыскивал ребенка - с 23.00 до 9.00. Нашли девочку в лесу за селом, в котором она проживает. Как выяснилось, ребенок убежал из дома из-за побоев матери.

"Правоохранители накормили и напоили измученного смертельно уставшего ребенка и передали медикам. Никаких противоправных действий в отношении его не совершалось. По словам девочки, она не впервые покидает дом за ссоры с мамой, потому и регулярно ее бьет", - рассказали в главке.

Читайте такжеГуляли ночью по трассе: 4-летние близнецы сбежали из дому под Киевом (видео)По месту жительства женщину полицейские не обнаружили, сейчас принимаются меры по установлению ее места нахождения. После выяснения обстоятельств, при которых ребенок ночует в лесу, а не дома, гражданка будет привлечена к ответственности за невыполнение родительских обязанностей и домашнее насилие по ч.1 ст.184 и ч.1 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также по ней будет применено срочное запрещающее предписание, чтобы оградить от ребенка на некоторое время. В настоящее время девочку передали тете.

Как сообщал УНИАН ранее, в июне в Полтавской области 7-летняя девочка из-за обиды на мать сбежала за 10 км от дома.

Автор: Лариса Козовая