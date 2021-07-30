Друзья говорят, что заблокированы даже их страницы в соцсетях.

На Винниччине полицейские разыскивают семью, с которой родные потеряли связь.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Сообщение о пропаже супругов и их 4-летнего сына поступило в районное управление полиции 27 июля.

48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и их 4-летний сын Никита проживают в селе Ярышевка. Семья может передвигаться на автомобиле BMW черного цвета на иностранной регистрации.

Читайте такжеВ Черноморске Одесской области на пляже умер туристПоследний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на Житомирской трассе, пишет Сегодня. Семья якобы выехала на море.

Старшая дочь Оксаны Казьмин сообщила в полицию, что не может связаться с матерью.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший" и начали оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Дочь сообщила, что семья намеревалась поехать на море в Одесскую область на отдых", – рассказала пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник.

По словам друзей семьи, сейчас заблокированы даже их страницы в соцсетях. Некоторые из них считают, что исчезновение связано с работой Владимира - мужчина уже 10 лет занимается обменом валют. Мол, он мог иметь при себе крупную сумму или "исчезнуть" из-за долгов.

"Это одна из ключевых версий исчезновения, что семья имеет большие долговые обязательства и чтобы не платить могут скрываться", - отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области добавив, что у правоохранителей есть несколько версий.

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Автор: Людмила Жерновская