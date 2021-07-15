Девочка пошла к тете, которая живет в 10 километрах от ее села.

В Полтавской области 7-летний ребенок из-за обиды на мать сбежал за 10 км от дома. Девочку нашел на обочине дороги один из местных депутатов, который и сообщил об инциденте в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. По словам самой девочки, она решила сбежать из дома из-за обиды на мать. В результате ребенок пошел к тете, которая живет в Миргороде.

Как сообщила ювенальная полицейская Миргородского райотдела полиции Яна Захода, мать даже не искала дочь. А когда к ней приехали полицейские, то была такой пьяной, что даже не смогла объяснить обстоятельства исчезновения ребенка.

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В настоящее время полицейские собирают материалы по факту уклонения матери от воспитания ребенка и обеспечения ему условий содержания. Соответствующая информация предоставлена в службу по делам детей. До принятия правового решения в отношении матери, девочку доверили тете.

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Автор: Ирина Погорелая