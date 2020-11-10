По данным СМИ, полиция не будет расследовать причины ДТП - этим займется ГБР.

В Киеве сотрудник Службы безопасности Украины на мотоцикле марки Harley-Davidson сбил трех пешеходов.

Об этом сообщает Obozrevatel.

ДТП произошло в понедельник, 9 ноября, возле Варшавского квартала, около 20:30. Пострадавшие были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водитель мотоцикла был без экипировки.

Как сообщил изданию информированный источник, полиция не будет расследовать причины ДТП. По их данным, этим займется ГБР.

"Этим займется Государственное бюро расследований", – уточнил источник.

В ГБР пока эту информацию не комментируют.

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Автор: УНИАН