Злоумышленник пытался помочь мужчине, которого избил, сообщили в прокуратуре.

В Киеве на одной из автозаправочных станций мужчина умер сразу же после того, как получил удары от пассажира такси.

Пассажир дождался прибытия сотрудников полиции, узнал ТСН у прокурора Днепровской окружной прокуратуры Киева Юрия Устенко.

По словам собеседника, мужчина пытался оказать помощь избитому.

"Он сразу дождался прибытия полицейских, пытался оказывать помощь, но, в соответствии выводов судмедэксперта, смерть наступила сразу", – сказал сотрудник прокуратуры.

Читайте такжеВ Одесской области сын поджег и забил до смерти собственную матьЖурналисты также узнали, что мужчине, который забил до смерти человека на АЗС в Киеве, 26 лет.

Напомним, утром 29 сентября в полиции сообщили, что в Киеве на автозаправочной станции пассажир такси избил 45-летнего прохожего, который приставал к оператору АЗС.

Пострадавший упал, а "агрессор" сел в такси и уехал.

Потом мужчина вернулся.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. За такое преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемым оказался житель столицы. Суд уже избрал ему меру пресечения – ночной домашний арест. Мужчина раньше не попадал в поле зрение правоохранителей.

Автор: Екатерина Присяжнюк