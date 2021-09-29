Правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

В Киеве мужчина забил до смерти прохожего, который устроил конфликт с работником АЗС.

Видео инцидента опубликовала Нацполиция Киева.

В полицию поступило сообщение о смерти 45-летнего мужчины на автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича.

Правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате потерпевший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но потом вернулся и вызвал "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия, им оказался киевлянин, 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Следователи сообщили о подозрении фигуранту дела, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который обиделся на персонал и "заминировал" развлекательное заведение.

Злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что персонал не пускал его в помещение, поэтому он обиделся и "заминировал" здание.

Автор: Денис Прядко