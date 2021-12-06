Женщина ранее похоронила свою восьмилетнюю дочь, которая умерла от отравления.

Мама восьмилетней девочки, которая наелась каштанов и умерла, покончила жизнь самоубийством. Женщина разбилась, выпрыгнув из окна.

Об этом сообщает Волынь Post.

Трагедия произошла 6 декабря в доме на проспекте Возрождения. 52-летняя местная жительница выбросилась из окна. Она умерла от полученных травм на месте инцидента.

При этом указано, что о самоубийстве сообщили в полицию около 05:22 понедельника, 6 декабря. На данный момент тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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3 ноября стало известно, что в Волынской областной детской клинической больнице от отравления умерла 8-летняя девочка, которая, вероятно, наелась каштанов.

Полицейские выяснили, что после того, как девочке стало плохо, мать несколько дней занималась самолечением. По данному факту продолжается проверка. Открыто уголовное производство по статье 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" Уголовного кодекса Украины.

Позже СМИ выяснили, что мать умершей девочки вела себя странно. Соседи предполагают, что агрессивное поведение матери Ульяны было вызвано психическими расстройствами. Из-за непредсказуемого поведения соседи боятся женщину, а после похорон видели ее только дважды.

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Автор: Анастасия Горбачева