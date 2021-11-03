За жизнь ребенка медики боролись более недели, однако спасти его не удалось.

В Волынской областной детской клинической больнице от отравления умерла 8-летняя девочка, которая, вероятно, наелась каштанов.

Как сообщили в КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", вызов к ребенку они получили еще 21 октября.

"Звонила мама девочки, сказала, что у ребенка сильно болит живот, и что он накануне ел каштаны, - рассказывает корреспонденту УНИАН заведующий центральной оперативной диспетчерской медучреждения Станислав Линик. - У ребенка были признаки отравления, ее мать сказала, что после этого она ничего не ела. Мы госпитализировали девочку в Волынскую областную детскую больницу".

Однако спасти жизнь ребенка не удалось, 28 октября он умер в реанимации.

Причину смерти девочки установит следствие.

Читайте такжеВо Львове на ринге умер глава областной федерации бокса (фото)"Полицейские выяснили, что после того, как девочке стало плохо, мать несколько дней занималась самолечением. В настоящее время в полиции по данному факту продолжается проверка. Открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - сообщили в полиции Волынской области.

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Автор: Мирослава Бзикадзе