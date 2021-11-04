В полиции открыли дело против матери умершей по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Мать 8-летней Ульяны, по предварительной информации медиков, умершей от отравление каштанами, вела себя странно и никого не подпускала к ребенку.

Об этом сообщает ИА Волынские новости.

Соседи предполагают, что агрессивное поведение матери Ульяны было вызвано психическими расстройствами.

После нападения на 4-летнего ребенка с мусорным мешком жалобы соседей закончились лишь профилактическими разъяснениями профильных органов с женщиной.

Читайте такжеВ супермаркете Луцка нашли пакет со ртутью (фото, видео)"Она бросается на людей, лает. Неоднократно видели, как почти обнаженной бегала по двору. В одном нижнем белье прыгала по лужам. Летом стелила покрывало и ложилась с ребенком на асфальте. Я уверена, что у нее проблемы с психикой", – рассказала знакомая семьи.

При этом мать умершей девочки не злоупотребляла спиртным, но слишком опекала дочь.

Как пишет издание, из-за непредсказуемого поведения соседи боятся женщины, а после похорон видели ее только дважды. Сейчас квартира закрыта, в доме никого нет.

На окне квартиры журналисты заметили старую записку, написанную, вероятно, покойной Ульяной, которая звала знакомых на день рождения.

В школе, где училась девочка, вспоминают о ней доброжелательно. Директор заведения Олег Гребенюк не стал вдаваться в подробности, заметил, что 8-летняя школьница была талантлива и общительна.

"Она очень хорошо училась. Способная, общительная, пела... Одно слово, золотой ребенок. Мы ее очень любили. Такое дитя было – просто чудо! С веснушками, настоящая красавица. Очень жизнерадостная, всегда придет, поздоровается, улыбнется... Очень жаль, что так случилось. Очень", – ответил Гребенюк.

В полиции открыли дело против матери Ульяны по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, поскольку женщина не сразу обратилась к медикам, а сначала самостоятельно лечила больную.

Что случилось

Об отравлении 8-летней жительницы Волынской области стало известно вечером 3 ноября. За жизнь ребенка медики боролись более недели, но девочка умерла в реанимации.

По предварительной информации врачей, смерть ребенка могла наступить от отравления каштанами. Окончательную причину выясняют правоохранители.

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Автор: Виолетта Орлова