18-летняя девушка собирала грибы вместе со своим женихом.

В Киевской области зафиксировали смертельное отравление грибами. Погибла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Так, накануне 18-летняя девушка собирала грибы вместе со своим женихом. Потом они приготовили из них ужин, которым угостили маленькую сестру. После этого всех троих госпитализировали с острым отравлением.

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Медики сделали все возможное, но спасти 18-летнюю девушку они так и не смогли. А сегодня ночью в больнице Киева от отравления умерла и 9-летняя девочка.

"Грибной сезон сейчас в самом в разгаре, поэтому обращаюсь ко всем, будьте внимательны к тому, что кладете в корзину. В случае появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления, сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью", - отметил Небытов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе 3-летняя девочка выпала с 21 этажа и погибла, родителей дома не было.

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