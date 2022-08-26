30-летнему мужчине "светит" до 7 лет лишения свободы.

На Киевщине задержали мужчину, который расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, этого 30-летнего мужчину задержали минувшей ночью в Обуховском районе.

По его словам, сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, а когда на место прибыл наряд, взял в руки гранату и угрожал взорвать правоохранителей и себя.

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"Работники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. У злодея изъяли оружие, патроны и гранату Ф-1", - рассказал глава полиции области.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания, а за надругательство над государственными символами, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также угрозу убийством работнику правоохранительного органа ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и садик.

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