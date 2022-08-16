Взобравшись на подоконник в кухне, она оперлась на москитную сетку и упала.

В Одессе при падении с 21-го этажа погибла 3-летняя девочка. По предварительной информации, трагедия произошла, когда взрослые пошли в магазин, а девочка находилась с семилетним братиком

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 21 этаже дома на улице Марсельской, и от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, трагедия произошла, когда взрослые пошли в магазин, а девочка находилась с семилетним братиком. Взобравшись на подоконник в кухне, она оперлась на москитную сетку и упала.

До этого случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области спасли окровавленную 5-летнюю девочку, она ползала на четвереньках.

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