До сих пор в полиции подтверждали лишь то, что это был гражданский, не имевший пропуска на передвижение во время комендантского часа.

За рулем автомобиля Honda, совершившего смертельное ДТП на блок-посту при въезде в Киев, находился адвокат. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Ночью 22 октября в Днепровском районе города Киева 45-летний частный адвокат, управляя автомобилем Honda, на блок-посту совершил наезд на 47-летнего военнослужащего ДФТГ (добровольческое формирование территориальной общины - УНИАН) в результате происшествия военнослужащий погиб", – рассказал собеседник издания.

Имя адвоката не называется. Учитывая стиль цитаты, можно предположить, что эту информацию журналистам сообщили в правоохранительных органах.

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ДТП на блок-посту в Киеве

Как писал УНИАН, авария произошла около 00: 30 в ночь на 22 октября. Как рассказали правоохранители, водитель, не имевший пропуска на передвижение во время комендантского часа, пытался как можно быстрее вернуться домой, а потому ехал с большой скоростью.

Из-за тумана водитель поздно увидел грузовик, остановившийся на блок-посту. Пытаясь экстренно затормозить, водитель потерял управление и выехал на другую полосу, где и совершил наезд на военнослужащего, говорят в полиции. Известно, что в момент аварии водитель был трезвым.

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