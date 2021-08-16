По выводам судмедэксперта, смерть Павлова наступила в период между 06:00 - 07:00 15 августа, у него было одно огнестрельное ранение.

На теле застреленного вчера мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили одно огнестрельное ранение.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Олег Слипчук.

"На теле установлено одно огнестрельное ранение, мобильный телефон погибшего изъят правоохранителями", - рассказал он.

Полицейский отметил, что на имя погибшего было зарегистрировано охотничье оружие, а именно карабин калибра 7,62, и травматическое оружие.

По его словам, сейчас проводится исследование оружия, из которого был произведен выстрел.

Слипчук добавил, что в доме погибшего, а также на прилегающей территории были установлены камеры видеонаблюдения, информация с которых обрабатывается правоохранителями.

"Мы не будем комментировать видео с камер видеонаблюдения с места трагедии, которое сегодня распространили некоторые СМИ. Мы не знаем, каким образом оно попало в сеть Интернет", - пояснил он и добавил, что других людей на записях видеокамер, которые исследуют правоохранители, нет.

Слипчук также рассказал, что жена Павлова находилась на отдыхе на море. Сегодня ночью она прибыла домой, с ней будет проводиться работа.

Правоохранитель добавил, что о вероятных угрозах Павлову пока следствию неизвестно.

Он также проинформировал, что, по выводам судмедэксперта, смерть Павлова наступила в период между 06:00 - 07:00 15 августа.

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Смерть мэра Кривого Рога: что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова. Рассматривается три версии: это убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

Начальник главка добавил, что не исключается и версия доведения до самоубийства. "Любая версия будет проверяться", - сказал Щадило.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Раиса Юргель