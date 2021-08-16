Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме.

В Министерстве внутренних дел рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом рассказал спикер ведомства Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено", - рассказал Шевченко.

Читайте такжеСМИ узнали новые подробности о гибели мэра Кривого Рога Павлова (видео)По его словам, будут назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

"Пока что о том, что произошло, говорить невозможно с точностью. Завтра картина будет более очевидна, чем сегодня, давайте подождем", - отметил спикер МВД.

Смерть мэра Кривого Рога

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

В СМИ сообщают, что правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. На них видно, что Павлов приставлял к груди ружье.

Автор: Людмила Жерновская