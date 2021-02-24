В катакомбах Одессы нашли скелетированные останки человека.
Как подтвердили УНИАН в региональном главке Нацполиции, останки обнаружили вчера, во вторник, 23 февраля.
Читайте такжеВ Одесской области нашли останки древнего животного (фото)"Сразу не удалось их поднять на поверхность из-за темного времени суток. Поэтому соответствующие меры, в частности, по поднятию костей пришлось перенести на сегодня", - сообщил сотрудник полиции.
По предварительным данным, останки, в частности, череп человека нашел один из диггеров, которые спускались под землю в центре города, под бульваром им. Михаила Жванецкого. Рядом с черепом был рюкзак и другие вещи.
По информации местного "7 канала", возле останков нашли нож, рюкзак умершего, а также устройство для употребления наркотических веществ.
Правоохранители проводят соответствующие неотложные действия.
Фото не рекомендованы к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!
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